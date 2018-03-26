Kepez’den STK’lara Merkez

Kepez Belediyesi, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın ’ın ismini yaşatacağı ve STK ile hemşehri derneklerinin kullanımına tahsis edeceği merkezin yapımını başlattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, derneklere ve gönüllü kuruluşlara sözü olan Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi, belediyenin Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi’nde bulunan binasında hizmet verecek. STK merkezi olacak iki katlı binada yenileme çalışmaları başladı. Bina teknik ve fiziksel olarak sil baştan yenileniyor.

Tütüncü, Neşet Ertaş STK Merkezi’nde devam eden çalışmaları denetleyerek, çalışmalarla ilgili yüklenici firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

Merkezde neler var?

Açıklamasında sivil toplum ve gönüllü kuruluşları önemseyen bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Tütüncü, “Neşet Ertaş STK Merkezi’nde 200 kişilik büyük bir salon var. Bu salon ile derneklerimiz, toplantılarını yapabilecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar. Üst katlar da ise ofisler ile workshop tarzı atölye çalışmalarının yapılabilecekleri mekanlar yer alacak” dedi.

Hemşehri derneklerine de hizmet verecek

Tütüncü, merkezin hemşehri derneklerinin de hizmetinde olacağının altını çizerek, şunları söyledi: “Hemşehri dernekleri belki bir adreste bulunuyorlar ama bulundukları adresteki ortamlar oldukça küçük. Bu nedenle dernek binalarında 30-40 kişilik toplantılarını yapmakta bile güçlük çekiyorlar. Neşet Ertaş STK, hemşehri derneklerimizin toplantılarını yapabileceği tesis ihtiyacını karşılayacak. Bu merkez, hemşehri dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini ve toplantılarını yapabilecekleri bir tesis olacak.”

“STK’ları önemseyen bir belediyeyiz”

Neşet Ertaş STK ‘nın, gönüllüğe ve sivil topumla verdikleri önemin bir tezahürü olduğunun altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Böyle ilerici bir projeyi Kepez’e armağan etmekten dolayı mutluluk içerisindeyiz. Devlet olarak sivil toplumu güçlendirmeliyiz ki toplumumuz, Türkiyemiz güçlensin ve demokrasimiz derinleşsin. Yerel yönetimler olarak madem elimizde imkan var ve biz bu imkanı sivil topluma, gönüllü kuruluşlara verelim; onlara farklı bir hizmet noktası meydana getirerek onları güçlendirelim.” ifadesini kullandı.

Başkan Tütüncü, merkezin bu yıl içerisinde hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.