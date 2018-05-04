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Keşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seçim kurulunda cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı.

Keşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulunda

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seçim kurulunda cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Seçmenler, bugün saat 08.00'den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına başvurdu.
Keşan'daki seçmenler, adalet sarayında bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin dilekçelerini veriyor.
YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etmişti. Başvurusu kabul edilen isimler için 9 Mayıs 2018'e kadar 08.00-20.00 saatleri arasında, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvuruda bulunulabilecek.

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Keşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulundaKeşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulundaKeşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulundaKeşan'da seçmenler cumhurbaşkanı adayı için seçim kurulunda

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