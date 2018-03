Keskin, “Siyasetimizin ana merkezi milletimiz”

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzcelileri misafir ederek hem yüz yüze istişarede bulunuyor hem de tek tek dertlerine dinleyerek çözüm buluyor.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, halkla buluşarak dertlerini dinlemeye devam ediyor. Sık sık gerçekleştirdiği esnaf ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra talebi olan vatandaşları makamında misafir ederek istişarede bulunan Keskin, istekleri not alıp ilgili birimleri yönlendiriyor. Partinin kapısının vatandaşa her zaman açık olduğunu ve kendisini olmasa bile başkan yardımcılarının da sorunları çözmek ve taleplerini ilgili yerlere iletmek için hazır olduklarına dikkat çeken Keskin, halkla buluşmaya ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

AK Partinin kuruluşundan bu yana milleti ana merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Keskin, “Vatandaşımızın derdini doğrudan onlardan dinleyerek birlikte çözüm arıyoruz. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. Vatandaşlarımız randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini bize iletebilme imkanı buluyor. Bizler de elimizden geldiğince, istek ve önerilerini ileten vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşın sorunu, bizim sorunumuzdur. Yaptığımız her hizmetin merkezinde vatandaşımız var. Dolayısıyla onlarla iç içe ve yüz yüze olmak bizim görevimizdir. Bu buluşmalarla hem vatandaşımızın derdine çözüm buluyoruz hem de kardeşliğimizi ve birliğimizi pekiştiriyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde hemşerilerimizle bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.