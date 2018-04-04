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Keskin “Taşeron işçilerimizin kadroları hayırlı olsun”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, taşeron işçilerinin kadrolarının hayırlı olmasını diledi.AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Uzun zamandır gündemde olan ve işçi kardeşlerimizin beklediği bir çalışma olan taşeron işçilerimize devlet güvencesi olacak kadro çalışması neticelendi.

Keskin “Taşeron işçilerimizin kadroları hayırlı olsun”

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, taşeron işçilerinin kadrolarının hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, “Uzun zamandır gündemde olan ve işçi kardeşlerimizin beklediği bir çalışma olan taşeron işçilerimize devlet güvencesi olacak kadro çalışması neticelendi. Hükümetimizin bir vaadi daha gerçekleşerek Meclis’te çıkan yasa kapsamında Türkiye genelinde farklı kurumlarda çalışan taşeron işçileri kadrolarına kavuştular. Yasa nedeniyle bütün işçilerimiz adına Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımıza, Çalışma Bakanımız ile diğer tüm hükümet üyelerimize teşekkür ederim. AK Parti iktidarı olarak her zaman milletimizin refahı için çalışmaya ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hedefte yürümeye devam edeceğiz. İktidar Partisi İl Başkanı olarak teşkilatımız ile birlikte hükümetimizin bu büyük icraatının da hayata geçmesi ve taşeron işçilerimizin güvenceye kavuşmalarının huzurunu yaşamaktayız. Haklarını şimdiye kadar her platformda savunduğumuz işçilerimizin kadro güvenceleri gibi bundan sonrada özlük haklarının daha da iyileşmesi için gayret göstereceğiz. Kadroya geçiş sırasında gösterdikleri gayret ve titiz çalışma nedeniyle ilimiz Valisi Zülkif Dağlı’ya, Vali Yardımcılarımıza, Kurum Müdürlerimiz ile ilgili personellerine de ayrı ayrı teşekkür ederim. Kadro alan tüm işçilerimizi tekrar tebrik eder, aileleri ve yakınlarıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

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