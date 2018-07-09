KHK ile TBMM İdari Teşkilatında uyum düzenlemesi

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla çıkartılan KHK ile TBMM İdari Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı birimleri kaldırıldı.

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla çıkartılan KHK, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nda da değişiklik yapıyor.

Buna göre, TBMM İdari Teşkilatının görevleri arasından, Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile eş güdümü sağlama çıkarıldı.

Ayrıca, idari teşkilat, TBMM yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını bundan sonra yapmayacak.

TBMM'nin idari teşkilatında yer alan Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ve kendisine bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı, Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı birimleri de kaldırıldı. Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile bağlı birimlerdeki başkanların görevi sona erecek. Bu kişiler ve personel, durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara 1 ay içinde atanacak.