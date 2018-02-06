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KHK'ler TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 22:05 | Son Güncelleme

Görüşmeleri tamamlanan 7 KHK kabul edilerek kanunlaştı

TBMM Genel Kurulunda, 7 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.

Genel Kurulda görüşülerek kanunlaşan KHK'ler şöyle:

- 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname

- 673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 683 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Genel Kurulda, 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerinin oylamaları tamamlandı. Bu KHK'nin tümünün oylaması ise 8 Şubat Perşembe günü yapılacak.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, KHK'lerin kanunlaşmasının ardından, komisyonun yerini almaması üzerine, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresinin görüşmeleri için, birleşimi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

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