KHK'ler TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

"Hukuk devletinde hiçbir hükümetin ekli liste halinde 115 bin kişiyi işten etme hakkı yoktur. Bu, hukuki denetim dışında tutulamaz. Şayet bir bakanlıkta, genel müdürlükte herhangi bir terör örgütüyle ilgili bir çalışan varsa gerekçesiyle birlikte işine son verilebilir. Ama bu durumda, o bir idari işlemdir, idari yargının denetimine açık olması gerekir. Hukuk devletinde böyle olur. İnsanların işe iadesiyle ilgili de bürokratlar kendi kafalarına göre, araya adam sokarak iade yapamazlar. Meclis çatısı altında torba kanunlardan sonra torba KHK'ler geçiriyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, ihdas edilen madde üzerindeki konuşmasında, maddenin teknik bir düzenleme olduğunu ancak görevden çıkarma ve iadelerle ilgili görüşülen KHK'nin öneminin gözden kaçmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti tarafından verilen önergelerle KHK'ye yeni iki madde ihdas edildi. İhdas edilen maddeler ile önce ve sonra çıkarılan KHK'lerdeki değişikliklere paralel ve mükerrerliği önleyici düzenlemeler yapıldı.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü de OHAL'de Meclisin işlevsizleştirildiğini, birbirini düzeltmeye, birbirine uyum sağlamaya yönelik ardı ardına çıkarılan KHK'ler için mesai yaptırıldığını söyledi.

Kürkcü, "Kararnameler devletini istemiyoruz. Böyle bir devleti yönetmek için halktan vekalet almadık. Buna ortak olanların hepsi gelecekte savaşın, çatışmaların halk arasındaki ikiliğin kaynağı olarak kendilerini tarihin kara sayfalarına yazdıracaklar." diye konuştu.

- Sulama Birlikleriyle ilgili düzenleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sulama birlikleriyle ilgili bazı eleştirilerin ifade edilmesi üzerine Eroğlu, şunları söyledi:

"Sulama birlikleri bazı yerlerde çok iyi çalışıyor. Ama vatandaşlardan çok şikayet var. Denetim eksikliği vardı, biz denetlemeye başladık. Bazı kanalların bakımı yapılamıyor. Para yeteri kadar toplanamıyor. Borçları var. Dolayısıyla bu konuda genel bir talep vardı, biz de bu mevzuda bir kanun tasarısı hazırlıyoruz. Burada esas DSİ tarafından sıkı şekilde denetlensin, işletme bakımı yapılsın, paralar adil şekilde toplansın, borçlar da belli süre içinde tasfiye edilsin şeklinde bir düşüncemiz var. Ben zaten grup başkanvekilleriyle görüşüyorum. Onların da görüşünü alarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla da görüştük. Neticede kanun tasarısı son şekline geldi ama ilgili komisyon üyelerine bir sunum yapacağız ve daha sonra da yüce Meclise gelecek."

Görüşmelerinin ardından kabul edilen 697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kanunlaştı.