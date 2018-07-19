Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüne ilişkin, "Bugün yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimiz gibi bizim de için de şeref ve mutluluk günüdür." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 44 yıl önce Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak için adada yaşayan Türklere karşı bir katliam başlatıldığını, bu girişimlerin engellenmesi gayesiyle de bir barış harekatının yürütüldüğünü anımsattı.

Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanan harekatta, adadaki Türklerin can ve mal emniyetinin sağlandığını, Kıbrıs Adası'nda eşit haklara sahip iki devletli bir ortamın sağlandığını vurgulayan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimiz gibi bizim için de şeref ve mutluluk günüdür. Kıbrıs’ta çözüm, iki toplumun eşit haklara sahip olması ve adil bir yönetişim anlayışının tesisi ile mümkün olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklı haklarını güvence altına alacak şekilde yürütülen çözüm çalışmaları devletimiz tarafından her zaman desteklenmiştir.

Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını bir kez daha kutluyorum. KKTC'li kardeşlerimize uluslararası camianın saygın bir üyesi olarak huzur dolu, sağlıklı günler temenni ediyorum. Necip milletimizin Kıbrıs Adası'ndaki hak ve çıkarlarını korumak için şehadet mertebesine erişen ve gazilik payesi elde eden bütün kardeşlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

