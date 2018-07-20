CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter mesajıda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanım Bülent Ecevit ve KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
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