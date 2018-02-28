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Kılıç: "Darbe ve girişimlerini tarihin karanlık sayfasına gömüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:01 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, 28 Şubat darbesiyle alakalı yaptığı açıklamada, “Darbe ve girişimlerini tarihin karanlık sayfasına gömüyoruz” dedi.AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, 28 Şubat darbesi’nin 21.

Kılıç: "Darbe ve girişimlerini tarihin karanlık sayfasına gömüyoruz"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, 28 Şubat darbesiyle alakalı yaptığı açıklamada, “Darbe ve girişimlerini tarihin karanlık sayfasına gömüyoruz” dedi.
AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, 28 Şubat darbesi’nin 21. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında bir basın açıklaması yaptı. Kılıç, darbenin bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Başkan Fevzi Kılıç yaptığı açıklamada, "28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap oldu. Bugün 28 Şubat darbesinin yıldönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğramaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak, illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı" dedi.
"Darbe ve girişimlerini tarihin karanlık sayfasına gömüyoruz"
Darbe ve girişimlerini tarihin karanlık sayfalarına gömdüklerini belirten Başkan Kılıç, "Darbeciler tarafından Başbakanlar, Bakanlar hükümetten tard edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına ’balans ayarı’ yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu Kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip, hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak, 15 Temmuz Darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere Hükümet ve Milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlılığımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçlü her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesi ile geleceğe, güçlü ve lider Türkiye’ye daha emin adımlarla yürüyoruz. 16 yıldır her daim yanımızda olan milletimize saygıyla şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıç:

Kılıç:

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