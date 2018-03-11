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Kılıç İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97. Yıl dönümünü Kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 11:20 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 97.

Kılıç İstiklal Marşı’nın Kabulünün 97. Yıl dönümünü Kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 97. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İstiklal Marşının aziz milletin diriliş destanı olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Bu destanın Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygusunun, inancının sembolü olduğunu vurguladı.
Kılıç mesajında, “ Türk Milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Milli Marş’ olarak kabul edilmesinin 97’inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. İstiklal Marşının her mısrası milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. Milli Marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak İstiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir vesikadır. Milletimizin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın bir simgesi olan milli marşımız aydınlığa çıkmamızda adeta bir kılavuz olmuştur. İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugünde kalplerimizi, ruhlarımızı ve yollarımızı aydınlatmaktadır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatanımızın ve bayrağımızın kıymetini bildiğimiz müddetçe yüce Rabbim inşallah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacaktır. Vatan ve millet sevgisini gelecek nesillere bir onur nişanı olarak aktaracak olan bu dizeler ile başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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