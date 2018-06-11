Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (4)

AKÇADAĞ VE DOĞANŞEHİR'DE DE MİTİNG YAPTI
CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, oy kullanamayacak olan çocuklara söz verdiğini belirterek, "Onlara nitelikli okul sözü veriyorum. İyi bir okul sözü veriyorum. Demokrasi sözü veriyorum. Çiftçinin bankalara olan borçlarından faizini değil, tamamını sileceğiz. Bunun sözünü veriyorum" dedi.
Ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, Doğanşehir'e geçti. İlçe meydanından seslenen Kılıçdaroğlu, katılanlara namus sözü vererek, "Neyi ön gördüysek, neyi yaptıysak hepsini yerine getireceğiz. Buralar kayısının başkenti. Kayısıyı sadece siz yemiyorsunuz. Bütün dünya yiyor. Kayısıyı siz sadece özlemiyorsunuz bütün dünya özlüyor. Teşvik sistemini değiştireceğiz. Alan bazlı teşvik sistemi getireceğiz. Kayısı üreticisi para kazanırsa esnaf para kazanır, berberi para kazanır, lokantacısı para kazanır, kahvecisi para kazanır yani gelirinden hepimiz kazanmış oluruz. Çiftçinin yüzü gülerse hepimizin yüzü güler" diye konuştu.
Malatya'daki ziyaretini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erhaç Havaalanı'ndan İstanbul'a geçti.
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