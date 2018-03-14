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Kılıçdaroğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Tıp Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politika ve aksaklıklara rağmen, gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin, sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirildiği, emeklerinin karşılığını aldığı bir Türkiye umuduyla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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