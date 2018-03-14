CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Tıp Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politika ve aksaklıklara rağmen, gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin, sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirildiği, emeklerinin karşılığını aldığı bir Türkiye umuduyla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.