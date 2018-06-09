HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

ELEKTRİKLER ÜÇ KEZ KESİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alanya'dan sonra Manavgat Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleri, muhtarlar, turizmciler ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantı sırasında üç kez elektrikler kesildi.

Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)

ELEKTRİKLER ÜÇ KEZ KESİLDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alanya'dan sonra Manavgat Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleri, muhtarlar, turizmciler ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantı sırasında üç kez elektrikler kesildi. Kesintinin, aşırı sıcaklar nedeniyle ilçede klima kullanımındaki artıştan kaynaklandığı öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğu, sorunları aşmanın birinci yolunun izlenen ekonomik politikanın değişmesi gerektiğini belirterek, "Yani beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Hangi partiden olursa olsun, şu gerçeği bütün vatandaşların bilmesi lazım; bir ülke üretemiyorsa sadece tüketici konumunda kalır. Çiftçi tarlada, sanayici fabrikada, sanatçı eserlerini, üniversite bilgi, otellerde hizmet üretilecek" dedi.
TARIM BAKANI'NA FRANSIZ NİŞANI
Tarımda Türkiye'nin kendi kendine yeten 7-8 ülkeden biriyken bugün nohuttan mercimeğe, pamuktan ayçiçeğine kadar 126 ülkeden tarım ürünü ithal etiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Hangi gerekçeyle ithal ediyoruz? Size bir sır vereyim. Bu ülkenin Tarım Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı, Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle Fransa'da şövalye nişanı aldı. Bu sırrı paylaşmayın. Ya arkadaş senin görevin tarım bakanlığı, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin tarımına katkı yapmak zorundasın. Ama buyur, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle Fransa'da şövalye nişanı aldı. Ve bunu getirdi kendi tarım bakanlığının internet sitesine koydu, 'Ben Fransız tarımına yaptığım katkılar nedeniyle oradan ödül aldım' diye. İyi de Fransızlar sana niye bu ödülü veriyorlar? Sen buradaki çiftçiyi eziyorsun, oradaki çiftçiye parayı veriyorsun. Eğer Fransa'daki tarım bakanı Türk tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alsaydı, herhalde Fransa'ya sokmazlardı. Biz ne yaptık, bir daha seçtik. Bu anlayıştan Türkiye'nin kurtulması lazım. Eğer oy kullanacaksak kendi çıkarlarımızı koruyan siyasi partiye oy vereceğiz. Bakanlık koltuğunda bile olsa ona destek vermememiz gerekiyor. Milliyetçilik, milli olmak budur."
'TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDİYOR'
Her şeye zam geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dış güçlerin oyunu, diyorlar; ne oyunu dış güçler yaptı mesela? 'Dolar' diyorlar ki 'yükseldi'. Hiçbirisi doğru değil. Neden? Dolar yerinde duruyor. Buyurun Fransa, İngiltere'ye, diğer ülkelere bakın dolar yerinde duruyor. Peki bizim ülkemizde niye bu hareketlilik var? Türk Lirası değer kaybediyor, kaybeden Türk Lirası. Dolayısıyla dolar yükseldi diye bir laf doğru bir laf değil. Bütün dünya kullanıyor. Peki bizde niye Türk Lirası değer kaybediyor, asıl bunun üzerinde durmamız lazım. Olayı doğru anlatmamız lazım millete. Eğer ekonomide her şeyi dolara bağladıysanız, Türk Lirası'nı ikinci sınıf bir para konumuna getirdiniz, kiralar dolarla, köprüden geçiş dolarla, ihaleler dolarla, alışveriş dolarla; Türk Lirası yok. Değer yok, güven yok Türk Lirası'na. Neden yok? Üretim ekonomisinden Türkiye koparıldığı için yok. Katma değeri yüksek ürün üretemediği için yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Muharrem İnce: Türkiye'yi bir yılda düze çıkaracağızMuharrem İnce: Türkiye'yi bir yılda düze çıkaracağız
CHP'li Tezcan: Avusturya'nın kararı Müslümanları rencide ederCHP'li Tezcan: Avusturya'nın kararı Müslümanları rencide eder
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.