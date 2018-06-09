Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir (2)

ELEKTRİKLER ÜÇ KEZ KESİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alanya'dan sonra Manavgat Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleri, muhtarlar, turizmciler ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantı sırasında üç kez elektrikler kesildi. Kesintinin, aşırı sıcaklar nedeniyle ilçede klima kullanımındaki artıştan kaynaklandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğu, sorunları aşmanın birinci yolunun izlenen ekonomik politikanın değişmesi gerektiğini belirterek, "Yani beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Hangi partiden olursa olsun, şu gerçeği bütün vatandaşların bilmesi lazım; bir ülke üretemiyorsa sadece tüketici konumunda kalır. Çiftçi tarlada, sanayici fabrikada, sanatçı eserlerini, üniversite bilgi, otellerde hizmet üretilecek" dedi.

TARIM BAKANI'NA FRANSIZ NİŞANI

Tarımda Türkiye'nin kendi kendine yeten 7-8 ülkeden biriyken bugün nohuttan mercimeğe, pamuktan ayçiçeğine kadar 126 ülkeden tarım ürünü ithal etiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hangi gerekçeyle ithal ediyoruz? Size bir sır vereyim. Bu ülkenin Tarım Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı, Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle Fransa'da şövalye nişanı aldı. Bu sırrı paylaşmayın. Ya arkadaş senin görevin tarım bakanlığı, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin tarımına katkı yapmak zorundasın. Ama buyur, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle Fransa'da şövalye nişanı aldı. Ve bunu getirdi kendi tarım bakanlığının internet sitesine koydu, 'Ben Fransız tarımına yaptığım katkılar nedeniyle oradan ödül aldım' diye. İyi de Fransızlar sana niye bu ödülü veriyorlar? Sen buradaki çiftçiyi eziyorsun, oradaki çiftçiye parayı veriyorsun. Eğer Fransa'daki tarım bakanı Türk tarımına yaptığı katkılar nedeniyle ödül alsaydı, herhalde Fransa'ya sokmazlardı. Biz ne yaptık, bir daha seçtik. Bu anlayıştan Türkiye'nin kurtulması lazım. Eğer oy kullanacaksak kendi çıkarlarımızı koruyan siyasi partiye oy vereceğiz. Bakanlık koltuğunda bile olsa ona destek vermememiz gerekiyor. Milliyetçilik, milli olmak budur."

'TÜRK LİRASI DEĞER KAYBEDİYOR'

Her şeye zam geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dış güçlerin oyunu, diyorlar; ne oyunu dış güçler yaptı mesela? 'Dolar' diyorlar ki 'yükseldi'. Hiçbirisi doğru değil. Neden? Dolar yerinde duruyor. Buyurun Fransa, İngiltere'ye, diğer ülkelere bakın dolar yerinde duruyor. Peki bizim ülkemizde niye bu hareketlilik var? Türk Lirası değer kaybediyor, kaybeden Türk Lirası. Dolayısıyla dolar yükseldi diye bir laf doğru bir laf değil. Bütün dünya kullanıyor. Peki bizde niye Türk Lirası değer kaybediyor, asıl bunun üzerinde durmamız lazım. Olayı doğru anlatmamız lazım millete. Eğer ekonomide her şeyi dolara bağladıysanız, Türk Lirası'nı ikinci sınıf bir para konumuna getirdiniz, kiralar dolarla, köprüden geçiş dolarla, ihaleler dolarla, alışveriş dolarla; Türk Lirası yok. Değer yok, güven yok Türk Lirası'na. Neden yok? Üretim ekonomisinden Türkiye koparıldığı için yok. Katma değeri yüksek ürün üretemediği için yok" diye konuştu.