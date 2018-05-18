Kılıçdaroğlu: 19 Mayıs geçmiş bir gün değil, bugün devam eden sürecin başlangıcıdır

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Halkımızın bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi olan 19 Mayıs geçmiş bir gün değil, bugün hala devam eden bir sürecin başlangıcıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağı tam bağımsız Türkiye'yi kurma davasının ilk adımı 19 Mayıs da Samsun'da atıldı. Bu yolculuk Cumhuriyet'le güçlendi, tam demokrasiyle taçlanacak. Hiç kimse unutmasın ki milletimiz 24 Haziran günü tam demokrasiyi kurmak için sandıkta bir büyük adım daha atacak, egemenliğe sahip çıkacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesaj şu şekilde: "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıktığı 19 Mayıs günü kaderimizi değiştiren ve yolumuzu aydınlatan bir gün olarak sonsuza kadar hatırlanacaktır. Halkımızın bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi olan 19 Mayıs geçmiş bir gün değil, bugün hala devam eden bir sürecin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkanlar bu ülkede kimsenin tutsağı veya kulu olmadan, özgür ve bağımsız yaşama mücadelesini başlattılar. Bu mücadele bugün de devam ediyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olacağı tam bağımsız Türkiye'yi kurma davasının ilk adımı 19 Mayıs da Samsun'da atıldı. Bu yolculuk Cumhuriyet'le güçlendi, tam demokrasiyle taçlanacak. Hiç kimse unutmasın ki milletimiz 24 Haziran günü tam demokrasiyi kurmak için sandıkta bir büyük adım daha atacak, egemenliğe sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta bize bu güzel ülkeyi emanet eden, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Büyük Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyor, halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Büyük Atatürk'ün 'bütün ümidim gençliktedir' dediği gençlerimize özgür ve demokratik bir Türkiye'de yaşama mücadelesinde yüksek başarılar diliyorum."

