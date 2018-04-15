Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP lideri, 2019 seçimleri ile ilgili olarak, "2019'da iki 'd' var. Diktatörlük ve demokrasi. İkisinden birini seçeceğiz." dedi.

"Baskı yapacaklarını biliyorum" diye Kılıçdaroğlu, "Çalışırken sizleri engelleyeceklerini biliyorum. Özel mücadele alanları geliştirdiklerini de çok iyi biliyorum. Ama biz 2019'da en az yüzde 60'lık bir demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak zorundayız. Öyle yüzde 50+1 değil." diye konuştu.

"AK PARTİ'Yİ SAVUNANLAR, ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM..."



Kılıçdaroğlu, "AK Parti'yi savunanlar, ülkücü kardeşlerim, demokrasiyi savunuyorlar. Sosyal demokratlar demokrasiyi savunuyorlar. Milli kurtuluş savaşın nasıl verdik. O mücadeleyi yine birlikte vereceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan. Doğu-batı, güney-kuzey ayrımı yapmadan." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Cumhuriyeti kurarken, bir kadın devrimi olarak gördük. Yurttaş olma gücüne kavuştuk kadınların verdiği mücadeleyle. Yeni bir mücadelenin içindeyiz. Çalışıyım mı çalışmayım mı deme lüksümüz yok. 'Mücadele edeyim mi, etmeyeyim mi?' deme lüksümüz yok. Sadece CHP'li kadınlar olarak değil, tüm kadınlar olarak yapmalısınız. Hakkarili, Bayburtlu, Muğlalı, Çankırılı kadına da gideceksiniz. Bu ülkenin kuruluşunda sizin acınız, kanınız ve gözyaşınız var. Aynı kararlılıkla 2019'da da yapacağız. Birileri ülkeyi babasının çiftliği gibi görüyor. Bu ülke kimsenin çiftliği değildir. Bu ülkenin harcı gözyaşı, acı ile yoğrulmuştur. Bu ülke Gazi Mustafa Kema ve arkadaşlarının emeğiyle kurulmuştur.