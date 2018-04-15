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Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 11:45 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleriyle ilgili olarak, iki şifre vererek, AK Partili ve MHP'li seçmenlere çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP lideri, 2019 seçimleri ile ilgili olarak, "2019'da iki 'd' var. Diktatörlük ve demokrasi. İkisinden birini seçeceğiz." dedi.

"Baskı yapacaklarını biliyorum" diye Kılıçdaroğlu, "Çalışırken sizleri engelleyeceklerini biliyorum. Özel mücadele alanları geliştirdiklerini de çok iyi biliyorum. Ama biz 2019'da en az yüzde 60'lık bir demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak zorundayız. Öyle yüzde 50+1 değil." diye konuştu.

"AK PARTİ'Yİ SAVUNANLAR, ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM..."

Kılıçdaroğlu, "AK Parti'yi savunanlar, ülkücü kardeşlerim, demokrasiyi savunuyorlar. Sosyal demokratlar demokrasiyi savunuyorlar. Milli kurtuluş savaşın nasıl verdik. O mücadeleyi yine birlikte vereceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan. Doğu-batı, güney-kuzey ayrımı yapmadan." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Cumhuriyeti kurarken, bir kadın devrimi olarak gördük. Yurttaş olma gücüne kavuştuk kadınların verdiği mücadeleyle. Yeni bir mücadelenin içindeyiz. Çalışıyım mı çalışmayım mı deme lüksümüz yok. 'Mücadele edeyim mi, etmeyeyim mi?' deme lüksümüz yok. Sadece CHP'li kadınlar olarak değil, tüm kadınlar olarak yapmalısınız. Hakkarili, Bayburtlu, Muğlalı, Çankırılı kadına da gideceksiniz. Bu ülkenin kuruluşunda sizin acınız, kanınız ve gözyaşınız var. Aynı kararlılıkla 2019'da da yapacağız. Birileri ülkeyi babasının çiftliği gibi görüyor. Bu ülke kimsenin çiftliği değildir. Bu ülkenin harcı gözyaşı, acı ile yoğrulmuştur. Bu ülke Gazi Mustafa Kema ve arkadaşlarının emeğiyle kurulmuştur.

Bütün dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyet İran'dan Suriye'ye her yere örnek olmuştur. Şimdi cumhuriyeti yıkmak, dikta rejimi kurmak istiyorlar. Bunun millete maliyeti ağırdır. Çelik irade ile bunu karşı çıkmalıyız. Getirilmek istenen dikta rejimine karşı en güçlü mücadeleyi göstereceğiz. Ana aktör kadınlar olacaktır. Sizin haklarınız kağıt üzerinde var. Kağır üzerinde seçme-seçilme hakkı var. Belediye Başkanı, muhtar olma hakkı var. Uygulamaya gelince kadın erkek eşitliğini göremiyoruz. Ozaman kadınlara bir görev düşüyor. Tıpkı Hatay'daki gibi oyladılar ve girdiler. Bütün kadınları siyasete çekin. Gönlümdeki şudur; bu ülkenin 40 milyon kadını gelsin CHP'ye üye olsun. Kapılarımız sonuna kadar açık. Mücadele zordur. 13-14 yaşında çocuğu Çanakkale'ye göndereceksiniz savaşsın diye, kolay değildir bu. Kağnı arabalarında silah taşıyorsun, kolay değil bu.

"EV EV DOLAŞACAKSINIZ"

Ev ev dolaşacaksınız. Resmi rakamlara göre 16 milyon aile yoksul. En çok acıyı çeken kadınlar. 16 milyon yoksul aileye CHP'nin aile sigortasını anlatmak, yoksulluğun bu topraklara gömüleceğini anlatmak sizin görevinizdir. Benim değil sizin göreviniz diyorum. Ben her kapıyı çalıp giremem , ama siz kadınlar girebilirsiniz. Her kadının gezip görmek hakkıdır. Bunu onlara anlatacaksınız. Yoksul ailelere bunların tamamını anlatacaksınız. Onlara sosyal devleti anlatacaksınız. Yoksulsa her ay düzenli bir para yatacak, çocuğa ayrı yatacak. Çocuğun aileye 5 kuruş masrafı olmayacak. Kaleminden silgisine devlet karşılayacak. Aile bizim ailemizdir. Geçen seçimlerde aile sigortasını yeterince anlatamadık, yeterince evlere giremedik. Bu seçimde gireceğiz, anlatacağız.

Saadet Partili olabilir, DSP'li olabilir. Ailenin sorunu varsa o sorun bizim sorunumuzdur. Bizde kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yoktur. Biz insana insan olarak bakarız, sorunu varsa çözmek bizim görevimizdir diyeceksiniz. İşsizlik var özellikle kadınlarda. Üniversite bitirmiş çalışmak istiyor, katkı vermek istiyor. İş yok kadına. Yüzde 47'si kayıtsız çalışıyor. Aile sigortası bu yüzden önemli. Bir tek kişi sigortasız kalmayacak. Lütuf değildir sosyal güvenlik, herkesin hakkıdır. Kadınların üstlendiği görev erkeklere göre 2 kat daha fazla. Madem ki sizin hisleriniz daha kuvvetli, madem ki siz anaçsınız, göreviniz daha fazla. Erkekler en önemli zamanlarda bile kahveye gidip kağıt oynayabilirler. Ama kadın öyle değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti 2019 seçimleri

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