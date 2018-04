Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

Bütün dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyet İran'dan Suriye'ye her yere örnek olmuştur. Şimdi cumhuriyeti yıkmak, dikta rejimi kurmak istiyorlar. Bunun millete maliyeti ağırdır. Çelik irade ile bunu karşı çıkmalıyız. Getirilmek istenen dikta rejimine karşı en güçlü mücadeleyi göstereceğiz. Ana aktör kadınlar olacaktır. Sizin haklarınız kağıt üzerinde var. Kağır üzerinde seçme-seçilme hakkı var. Belediye Başkanı, muhtar olma hakkı var. Uygulamaya gelince kadın erkek eşitliğini göremiyoruz. Ozaman kadınlara bir görev düşüyor. Tıpkı Hatay'daki gibi oyladılar ve girdiler. Bütün kadınları siyasete çekin. Gönlümdeki şudur; bu ülkenin 40 milyon kadını gelsin CHP'ye üye olsun. Kapılarımız sonuna kadar açık. Mücadele zordur. 13-14 yaşında çocuğu Çanakkale'ye göndereceksiniz savaşsın diye, kolay değildir bu. Kağnı arabalarında silah taşıyorsun, kolay değil bu.

"EV EV DOLAŞACAKSINIZ"



Ev ev dolaşacaksınız. Resmi rakamlara göre 16 milyon aile yoksul. En çok acıyı çeken kadınlar. 16 milyon yoksul aileye CHP'nin aile sigortasını anlatmak, yoksulluğun bu topraklara gömüleceğini anlatmak sizin görevinizdir. Benim değil sizin göreviniz diyorum. Ben her kapıyı çalıp giremem , ama siz kadınlar girebilirsiniz. Her kadının gezip görmek hakkıdır. Bunu onlara anlatacaksınız. Yoksul ailelere bunların tamamını anlatacaksınız. Onlara sosyal devleti anlatacaksınız. Yoksulsa her ay düzenli bir para yatacak, çocuğa ayrı yatacak. Çocuğun aileye 5 kuruş masrafı olmayacak. Kaleminden silgisine devlet karşılayacak. Aile bizim ailemizdir. Geçen seçimlerde aile sigortasını yeterince anlatamadık, yeterince evlere giremedik. Bu seçimde gireceğiz, anlatacağız.