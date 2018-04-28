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Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11.

Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli" dedi.

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün sayın Gül geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli. Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli. Türkiye'de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)

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