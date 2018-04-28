Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Kayseri'de topladı (2)

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜL AÇIKLAMASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmet etmiş cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine, liyakata, adalete, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli" dedi.
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