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Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Süleyman Demirel, farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, siyasi hayatı boyunca bu doğrultuda çalışan bir devlet adamıydı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 3. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Süleyman Demirel, farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, siyasi hayatı boyunca bu doğrultuda çalışan bir devlet adamıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 3. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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