Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 3. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Demirel'in vefatının 3. yılı dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Süleyman Demirel, farklı siyasi görüşlerin varlığının demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olduğunu bilen, siyasi hayatı boyunca bu doğrultuda çalışan bir devlet adamıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının 3. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

