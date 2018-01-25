Kılıçdaroğlu: ABD'nin teröre karşı net tavır takınmasını istiyoruz

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK'nın Afrin Operasyonu ile ilgili, "ABD'nin bu konuda teröre karşı açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaret ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Afrin Operasyonu ile ilgili, şöyle dedi:

"Sınırlarımızda asla ve asla terör örgütlerinin yuvalanmasını istemiyoruz. Hiçbir devlet istemez. Biz demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz ama bu şu anlama gelmemeli, 'Demokrasiyi savunduk, terör örgütleri gelsin bizim sınırlarımıza konuşlansınlar' Hayır asla izin vermeyiz. Ordumuzu bu konuda gerçekten de güzel bir mücadele veriyor. Büyük bir toplumsal destek var. Terörden en çok zarar gören biziz, 30-35 yıldır. Gencecik çocuklar, kadınlar, anneler terör yüzünden katledildi. Dolayısıyla teröre karşı mücadele sadece bizim görevimiz değil insanlığın ortak görevidir."