Kılıçdaroğlu Adana’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak için havayoluyla geldiği Adana’da, partilileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ankara’dan Adana’ya havayoluyla gelen Kılıçdaroğlu, kendisini havalimanında bekleyen partilileri tarafından ilgiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini sloganlarla karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaştıktan sonra aracına binerek, şehit ailelerini ziyaret etmek için yola çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen saatlerde toplu açılış törenine katılıp vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.