Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldi.

Mersin'deki toplu açılış törenine katılmak için uçakla Adana Havaalanı'na gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu partili milletvekilleri ve yöneticileri karşıladı. Büyük ilgi gören Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. Bir süre havaalanında partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, karayoluyla Mersin'e geçti.

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