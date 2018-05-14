HABER

Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldi.  Mersin'deki toplu açılış törenine katılmak için uçakla Adana Havaalanı'na gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu partili milletvekilleri ve yöneticileri karşıladı.

Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldi.
Mersin'deki toplu açılış törenine katılmak için uçakla Adana Havaalanı'na gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu partili milletvekilleri ve yöneticileri karşıladı. Büyük ilgi gören Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. Bir süre havaalanında partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, karayoluyla Mersin'e geçti.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldiKılıçdaroğlu, Adana'ya geldi

Emeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli olduEmeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli oldu
Irak seçimlerine hile iddiaları damgasını vurduIrak seçimlerine hile iddiaları damgasını vurdu
Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

İngiltere'deki Türklerden Erdoğan'a sevgi gösterisi

İngiltere'deki Türklerden Erdoğan'a sevgi gösterisi

Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.