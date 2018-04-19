CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylarımıza Parti Meclisi karar verir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut’un cenazesine katıldıktan sonra Ankara’ya dönmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, seçim için ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Haziran’da seçimler gerçekleştirilecek. Haziran güzel bir ay, aydınlığın çok, karanlığın az olduğu bir ay. Özgürlüğün en çok olduğu ay. Aynı zamanda Haziran kirazların bol olduğu bir ay. Haziran iyilerin galip geldiği, kötülerin yenildiği bir aydır. Haziran’da bu ülkeye barış gelecek, huzur gelecek. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Demokrasiyi getireceğiz" dedi.

Aday olup olmayacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylarımıza Parti Meclisi ve yetkili organlar karar verir. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisimizi toplayacağız, adayımızı belirleyeceğiz. Hepinize iyi Haziranlar" diye konuştu.

Diğer partilerle ittifak kurup kurmayacaklarının sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Diğer parti liderleri ile görüşeceğiz, ona göre karar vereceğiz. Kim demokrasiden yanaysa, tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye’de demokrasi olsun diyorsa herkesi Haziran ayında bekliyoruz" dedi.