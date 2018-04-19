HABER

Kılıçdaroğlu: "Adaya Parti Meclisi karar verir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylarımıza Parti Meclisi karar verir" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut’un cenazesine katıldıktan sonra Ankara’ya dönmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığı adaylarımıza Parti Meclisi karar verir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut’un cenazesine katıldıktan sonra Ankara’ya dönmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, seçim için ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Haziran’da seçimler gerçekleştirilecek. Haziran güzel bir ay, aydınlığın çok, karanlığın az olduğu bir ay. Özgürlüğün en çok olduğu ay. Aynı zamanda Haziran kirazların bol olduğu bir ay. Haziran iyilerin galip geldiği, kötülerin yenildiği bir aydır. Haziran’da bu ülkeye barış gelecek, huzur gelecek. Ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak. Demokrasiyi getireceğiz" dedi.
Aday olup olmayacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylarımıza Parti Meclisi ve yetkili organlar karar verir. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisimizi toplayacağız, adayımızı belirleyeceğiz. Hepinize iyi Haziranlar" diye konuştu.
Diğer partilerle ittifak kurup kurmayacaklarının sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Diğer parti liderleri ile görüşeceğiz, ona göre karar vereceğiz. Kim demokrasiden yanaysa, tek adam rejimine karşıysa, kim Türkiye’de demokrasi olsun diyorsa herkesi Haziran ayında bekliyoruz" dedi.

İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
PKK raporunda korkunç detaylarPKK raporunda korkunç detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.