Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG-PYD ile mücadele eden Türk askerine şükran sunduklarını dile getirdi.

CHP’li Çukurova Belediyesi’nin Yurt Mahallesi’nde düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde ilk olarak konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 32 önemli hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasına Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG ile mücadele eden Türk askerini selamlayarak başladı. Kılıçdaroğlu, “Afrin’de mücadele eden kahraman ordumuz. Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Ordu bu ülkenin onurudur, bir ülkenin namusudur. O nedenle mücadele eden, bizim güvenliğimizi sağlayan, Türkiye, vatanı, bayrağı için mücadele eden kahraman ordumuza da şükranlarımızı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha sonra konuşmasına, Çanakkale şehitlerine duydukları minneti aktararak devam etti.

15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitlerin arasında ayrım yapıldığını savunan Kılıçdaroğlu, ayrım yapılmaması konusunda parlamentoya kanun teklifi verdiklerini söyledi.

CHP’li belediyelere ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, 2 talimat gönderdiğini aktardı. Talimatlarının birincisinin, hizmette parti ayrımı yapmamak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “İkinci ifademiz ise, her belediye başkanı, yaptığı tüm harcamaların hesabını belde halkına verecek. Dolayısıyla sizin ödediğiniz vergilerle hizmet yapılıyor o zaman vatandaşa yaptığınız işin kaça mal olduğunu, hangi bütçe imkanlarıyla yapıldığını anlatacağız. Bir belediye başkanı aynı zamanda ahlak abidesi olacak. Belediye başkanlarımız kreşler yapacak, çocuklarımız gitsin. Emekliler için, kadınlar için yerler yapacak. Üniversite öğrencilerinin yurt sorununu 15-16 yılda çözemediler. Sözüm söz, CHP iktidarında tüm öğrencilerin yurt sorununu 1 sene içinde çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 2019’da yapılacak seçimlerde kadınların da önemli rol oynayacağına vurgu yaparak, demokrasiyi tekrar ihya edeceklerini anlattı.

Türkiye’de en az suç işlenen belediyeler konusunda da araştırma yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“CHP’li belediyelerin olduğu yerler en az suçun olduğu yerler. Sosyal tesisler var, toplumda kaynaşma var, huzur hareketi başlatıldı. Tüm vatandaşlar huzur istiyor ve dolayısıyla bizim belediyelerde görev yaptığı sürece göreceksiniz Türkiye’de huzur, bereket olacak, güzellikler olacak. Türkiye’de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek. Hiçbir gazeteci, milletvekili hapiste olmayacak. Türkiye’nin üzerine karabasan gibi düşen OHAL’i de kaldıracağız. İstediğiniz kadar OHAL’i getirin. İstediğiniz kadar baskı kurun, yolumuz birdir. Türkiye’nin yoludur. Yoldan dönen namerttir. Dönmeyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından 32 hizmetin temel atma ve açılışı, sinevizyon bağlantılarıyla yapıldı.