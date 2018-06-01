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Kılıçdaroğlu, Akşener ile pazartesi günü görüşecek 

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı'ndaki partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yapan Meral Akşener, Pazartesi günü ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

ANKARA (DHA) - MİLLET İttifakı'ndaki partilerin liderlerine, parlamenter sisteme dönüş için yol haritası belirlemek üzere toplantı çağrısı yapan Meral Akşener, Pazartesi günü ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. İki lider arasındaki telefon görüşmesinin ardından, Pazartesi günü 11.30'da görüşme kararı aldığı bildirildi.

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