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Kılıçdaroğlu Akşener’i ziyaret ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu görüşmesin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu görüşmesin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

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