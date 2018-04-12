Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti (1)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde İYİ Parti genel başkan yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkkan karşıladı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Akşener’in makam odasına geçti. İki lider, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleştirildi