Kılıçdaroğlu: “Amerika’nın attığı bombaları desteklemiyorum”

“Halka hizmet, hakka hizmettir” Antakya Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına söylediği sözleri anımsatarak, “Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Hiçbir vatandaşı ötekileştirmeyeceksiniz, her vatandaşı kucaklayacaksınız diyorum. Bir şey daha istiyorum. Harcadığınız her kuruşun hakkını millete vereceksiniz. Biz kul hakkı yemeyiz, ahlaka inanırız. Biz hesap vermekten korkmak değil, onurlu bir görev sayarız. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir” diye konuştu.

“Aydınlık insanların kentidir Hatay”

Hatay’ın dünyanın göz bebeği olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hatay’da çeşitli ziyaretlerde bulunduk, buradan açık ve net ifade edeyim kahraman ordumuza her zaman her ortamda güvendik ve güvenmeye devam ediyoruz. Bir zat kalkmış demiş ki ’bunun Hatay’da ne işi var.’ Burası kimsenin tapulu malı değildir. Hatay, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeğidir. Hatay’ın hoşgörüsü, mutfağı ,tarihi bütün dünyanın bildiği bir şeydir. O zat diyor ki ‘bunun Hatay’da ne işi var.’ Gözlerinden öpüyorum onu Hatay’ı sevdiğim, güvendiğim için geliyorum. Habib-i Neccar, Bestami Beyazettin için geliyorum Hatay’a. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi Hatay’dır, aydınlık insanların kentidir. Hatay’a onun için geliyorum” şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine verdiği sözleri tutacağını da söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Söz verdik mi sözümüzü tutarız. Şehit ailelerine belli sözler verdik o sözlerin sonuna kadar takipçisi olacağım. O talepler yerine gelmeden ben rahat uyumayacağım. Şehit ailesine saygıyı o kaçak sarayda oturan zata öğreteceğim. Postalı da, parkayı da ben sen uyurken ben 1968’lerde giyiyordum. Ben sahteden üniformalar giymem. Benim için postal ve parke göndereyim demişti ben sahteden istemem ama istiyorsan postal, oğluma söyleyeceğim askere göndermediğin çocuklarına postal göndereceğim. Her zaman söyledim, ben kimseyle özel bir tartışma alanı yaratmak istemiyorum ama benimle ilgili bir şey söylüyorsan o sözü düşüneceksin. Sen eğer cesaretin varsa karşıma çıkacaksın, oturup konuşacağız. ‘Er Meydanı’nı sen belirle söz veriyorum çıkacağım. Hatay, dünyanın barış kentidir. Eğer Hatay’ı bilirsen, Ortadoğu’yu çözersin. Hatay’ı anlarsan, Ortadoğu’yu anlarsın. Hatay’ın insanı sevgi doludur, kin yoktur, öfke yoktur. Sevgi, barış ve kardeşlik vardır. İlk künefeyi 1971 yılında Hatay’da yedim. Hatay’ı unutmam.”