CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Çelebi’yi makamında kabul etti. İttifak ile ilgili gazetecilerin sorusuna Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının konuşulacağını ifade etti.