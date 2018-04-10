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Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi kabul etti.Kılıçdaroğlu, Çelebi’yi makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi kabul etti.
Kılıçdaroğlu, Çelebi’yi makamında kabul etti. İttifak ile ilgili gazetecilerin sorusuna Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının konuşulacağını ifade etti.

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