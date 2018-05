Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odasını ziyaret etti

"7-8 saat direksiyon sallamak, aynı güzergahta her gün, her hafta, her yıl gidip gelmek kolay mı? Bunun yarattığı zorluğu, ruh halini anlamak lazım. Oturacaksın evinde, oturacaksın sarayında, köşkünde, başka bir yerde oradan ahkam keseceksin. Olmaz. Para kazanmak kolay değil. Hangi para? Alın teriyle para kazanmak kolay değildir."

- "Bir kararname çıkarır..."

Kılıçdaroğlu, "Dünya kadar parası olanların, devlete faizle borç vererek alın teri dökmeden gelir elde ettiğini" belirterek, Türkiye'nin 16 yılda yurt dışındaki bir grup faiz lobisine 151 milyar 35 milyon dolar faiz ödediğini bildirdi.

Bu faizin vatandaşlar tarafından ödendiğine, minibüsçülere kesilen cezaların da bundan kaynaklandığına değinin Kılıçdaroğlu, yurt içindeki faiz lobisine ise 16 yılda 687 milyar 124 milyon lira ödendiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer bir hükümet yakayı tefeciye kaptırmışsa, faturayı siz ödersiniz. Kimse kusura bakmasın. Artık toplum olarak uyanmanın, gerçekleri görmenin, birlikte hareket etmenin zamanıdır. Eğer bunu yapmazsak, bana hiçbir şey olmaz onu söyleyim, olan yine size olur. Yarın arabalarınızı da elinizin altından alırlar, arabayı da kullanamazsınız. Bir kararname çıkarır başkan, 'Bir kararnameyle bütün minibüs şoförlerinin arabalarına el koydum' diyebilir mi? Diyebilir. Engel var mı? Yok. Bitti. Bunun adı demokrasi mi? Demokrasi değil. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde demokrasi olur mu? Olmaz. Can ve mal güvenliği olacak. Devlet dediğiniz kurumun temel görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."