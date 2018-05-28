Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası'nı ziyaretinde konuştu (1)

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kıçdaroğlu, Ankara Minibüscüler Odası'nı ziyaretinde konuştu. Seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da elinizi vicdanınıza koyun ve sandığa öyle gidin" dedi.
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