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Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası'nı ziyaretinde konuştu (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kıçdaroğlu, Ankara Minibüscüler Odası'nı ziyaretinde konuştu.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kıçdaroğlu, Ankara Minibüscüler Odası'nı ziyaretinde konuştu. Seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da elinizi vicdanınıza koyun ve sandığa öyle gidin" dedi.

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