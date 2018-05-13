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Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamın en büyük mucizesi anneliktir. Ailemizin, mucizemizin kaynağı sevgili eşim Selvi Hanım bana kızım Aslı'yı verdi. Aslı ise torunum Duru'yu. Hayatımızın yaratıcısı annelere şükranlarımı sunuyorum. Sevgili annemi minnetle ve rahmetle anıyorum. Annelerin ellerinden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kızı, eşi ve kendisinin eski bir fotoğrafını da paylaştı.

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