Kılıçdaroğlu Antalya’ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İl Kadın Kolları Başkanları Eşgüdüm toplantısına katılmak üzere 14 Nisan’da Antalya’ya gelecek.

CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP İl Kadın Kolları Başkanları toplantısının 14- 15 Nisan’da Kemer ilçesi Göynük Mirage Park Otel’de yapılacağını kaydetti. Toplantının CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin açılış konuşmasıyla başlayacağını ifade eden Deveci, "14- 15 Nisan günleri gerçekleştireceğimiz ’İstikbal için cesaret’ konulu Eşgüdüm toplantımızda 2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

Deveci, "Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı kadınlar olarak, toplum ahlakını yok eden, çocuk istismarını açıkça teşvik eden bu ve benzer fetvalara, açıklamalara, söylemlere asla izin vermeyeceğimizi, mücadelemize çok daha kararlı, çok daha dirençli devam edeceğimizi duyuruyoruz. Bu toplantımızda; 2019 yılında yapılacak olan seçimler öncesinde yol haritamızı belirleyerek, çalışmalarımıza hız vereceğiz" diye konuştu.

Nilüfer Deveci, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 15 Nisan Pazar günü toplantıya katılacağını duyurdu.

Öte yandan, 14 Nisan Cumartesi günü Hatay’a gidecek olan Kemal Kılıçdaroğlu aynı akşam Antalya’ya gelecek ve pazar günü toplantıda bir konuşma yapacak.