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"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 15:41 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ünal: "Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya" - "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türk siyasetinin çok ağır bir mitomani vakasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

"Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." değerlendirmesinde bulunan Ünal, paylaşımında mitomani kelimesinin sözlük anlamına da yer verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Sözcüsü Ünal:

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