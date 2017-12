Kılıçdaroğlu: Asgari ücret net 2 bin lira olmalı

'ADALET BOZULURSA TUZ KOKAR'

Son olarak yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Danıştay'a 16 ve Yargıtay'a 107 hakim tayin edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, liyakat esasına dayalı yargıç tayinine karşı olmadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bütün hakim ve savcılara sesleniyorum. Yürekli, namuslu, dürüst gerçek anlamda yargıç kimliği olan bütün hakim ve savcılara sesleniyorum. Geçmişte FETÖ uygulamasının yargıya nasıl darbe vurduğunu hepimiz gördük ve hepimiz bunun tanığıyız. Şimdi namuslu hakimlere sesleniyorum. Yargıtay'a yeni üye seçilecekse yargıç kimliği önde olan liyakat esasına dayalı yargıç tayinine asla ses çıkarmayız. Başımızın üstünde yeri var. Ama falan partiden, falan cemaatten, falan tarikattan deyip liyakati devre dışı bırakıp yargıç kimliğini devre dışı bırakıp Yargıtay'a ve Danıştay'a militan hakim tayin ederseniz öncelikle onun karşısına biz çıkacağız. Buna izin vermeyiz. Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz biliyoruz. Bir daha aynı tuzağa kimse düşmemeli. Bütün hakimler yargıç kimliğini korumalı. Eğer bu ülkede adalet de bozulursa tuz kokmuştur denir. Tuzun koktuğu yerde hayat yoktur. Israrla söylüyorum. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Neden hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yargı bağımsız olduğu zaman kişinin can ve mal güvenliği olur. Ben hakkımı aramak için nereye gideceğim. Yargıca gideceğim, hakime gideceğim. Mahkeme saraydan talimat alırsa benim, sizin, vatandaşın can ve mal güvenliği ne olur? O nedenle hakimin teminatını, yargının bağımsızlığını, itibarını, onurunu ve şerefini koruyacak olan öncelikle hakimlerin kendileridir. Buna herkesin özen göstermesi lazım. Özen gösterilmediği takdirde faturayı hep birlikte Türkiye ödeyecektir. Buna kesinlikle izin vermemek gerekir."