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Kılıçdaroğlu, Atatürk’e yazdıkları mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesinin etkinliği çerçevesinde Atatürk’e mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesinin düzenlediği etkinlik çerçevesinde Atatürk’e mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren çocuklarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’e yazdıkları mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesinin etkinliği çerçevesinde Atatürk’e mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mudanya Belediyesinin düzenlediği etkinlik çerçevesinde Atatürk’e mektup yazan ve bu mektupları kitap haline getiren çocuklarla bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu, çocuklarla sohbet ederek, mektupları kitap haline getirdikleri için çocukları kutladı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’e yazdıkları mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti

Kılıçdaroğlu, Atatürk’e yazdıkları mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti

Kılıçdaroğlu, Atatürk’e yazdıkları mektupları kitap haline getiren çocukları kabul etti

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