HABER

Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet çığlığımızı duyurmak için Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı aldığımda, yanımda yürüyen çocuklarımı gördüğümde bir kez daha anlamıştım baba olmanın kıymetini. Çocuklarına dünyanın en soylu kavramı olan adaleti öğretmeyi amaçlayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Akşener: 24 Haziran'da süper baskın seçime gidiyoruzAkşener: 24 Haziran'da süper baskın seçime gidiyoruz
Bakan Gül: Hayvanlar konusunda hapis cezası getirecek düzenlememiz varBakan Gül: Hayvanlar konusunda hapis cezası getirecek düzenlememiz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.