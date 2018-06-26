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Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 12:57 | Son Güncelleme

Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere MYK'yı toplayan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Saat 11.00'de başlayan toplantı devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

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