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Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
Ankara'da dün çeşitli toplantılara katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı, iki siyasetçinin seçim kampanyası hakkında sohbet ettiği öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

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Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti

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