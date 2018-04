CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil, her zaman her ortamda barışı savunurlar. Afrin’de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Tefeci ekonomisini yıkmak benim boynumun borcudur. Bile bile bunların hepsini yapıyorlar. Çünkü 80 milyonu kim besleyecek. Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere besliyor. Siz üretmeyin, çalışmayın bizden satın alın diyorlar. Samanı, eti, mercimeği bizden al, ne gerek var siz üretiyorsunuz diyor. Böylece biz kendi ülkemizin işsizine değil o ülkelerin işsizlerine katkıda bulunuyoruz. Bir sözüm de tır ve kamyon şoförlerine, geçen birisi diyor ki hiç kimse bizim derdimizle ilgilenmiyor diyor. Bütün şoför kardeşlerime sesleniyorum. Senin derdini bu Meclis’te, TBMM’de bütçe görüşmelerinde bakanın, bakanların, başbakanın olduğu ortamda senin derdini dile getiren tek kişinin adı Kılıçdaroğlu, o partinin adı da CHP’dir. Sen ama senin hakkını koruyana değil, sarayda oturup badem sütü içene oy verdin sen. Bir daha aklını başına al, senin hakkını, ülkenin çıkarlarını, ailenin hukukunu koruyan partiye gel kardeşim. Bak, halk partisi, halkın partisi, şoförün, esnafın partisi, çiftçinin, emeklinin, sanayicinin, kadının partisi yani Türkiye’nin partisi. Sen gitmişsin Giresun’a, Ordu’ya ağzından bir tek fındık lafı çıksın. Fındığı da yabancılara teslim etmek üzere yola çıktılar. Bütün fındık üreticileri yabancı şirketlerin yanında işçi olarak çalışacaklar. Buna karşı çıkan biz, bunun mücadelesini veren biz. Fındık üreticisinin hakkını hukukunu sonuna kadar savunan CHP” ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin sanatçılarının dik ve onurlu durmak zorunda olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmazlar. Hakkı, hukuku ve adaleti savunurlar. Zalimden yana değil, mazlumdan yana tavır alırlar. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Bir ülkenin sanatçıları asla ve asla inancı kimliği ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmezler. Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil, her zaman her ortamda barışı savunurlar. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ettiği yemine sadık kalmıyorsa, namusuna ve şerefine sahip çıkmıyorsa ona sanatçı sahip çıkamaz. Sanatçı denen vatandaş, onun yanında senin ne işin var? Afrin’de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler. Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de ‘Yaylalar türküsü’nü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa. AK Parti’nin üzerinde metal yorgunluğu vardı, Afrin’e gittik, şehitler oldu metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Bu cümleleri kullananlara ders verecek olan bu ülkenin kadınlarıdır. Şehidi veren, ağlayan, gözyaşı döken sizsiniz. Sefasını süren o zat. Ona o sefayı yaşatmayacak olanlar da yine sizlersiniz.”