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Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne ? (7)

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 16:15 | Son Güncelleme 18 dakika önce

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ YIL MESAJICHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören babası Adnan Çil'i ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada tedavi gören şehit annesi Hatice Doğan'ı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, şöyle dedi:"2018 yılını hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde geçirmesini isterim. Huzur içinde 2018 yılını yaşamak isteriz. Türkiye'de kavganın ve gerginliğin olmadığı, barışın ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye istiyorum. Bu sadece benim talebim değil, 80 milyon için istiyorum. Emin olun eğer biz 2018'de huzur içerisinde yaşayabilirsek bu sadece bizim kazancımız değil, Ortadoğu'nun kazancı, Türkiye'nin kazancı, dünyanın kazancı olacak. Güzel şeyler olacak. Onun için de asıl görev siyasetçilere düşüyor. Yani bana da düşüyor, benim dışımdaki siyasetçilere de düşüyor. Vatandaşa gergin söylemlerden uzak, daha sıcak, daha sevecen, herkesi kucaklayan söylemlerle yaklaşmamız ve onlarla konuşmamız gerekiyor. Şuna inanıyorum, CHP varsa herkes için var."

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