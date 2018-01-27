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Kılıçdaroğlu: Bylock kullanımında manipülasyon olabileceğini bir raporla Başbakanlığa bildirdik

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ByLock kullanımı dolayısıyla binlerce kişi hapse atılırken, kendilerinin yaptıkları bir çalışmayla Ekim 2016'da "ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini" bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu. ByLock kullanımı nedeniyle insanların tutuklandığını, bunun üzerine yaptıkları bir çalışma sonucunu Ekim 2016'da 'ByLock kullanımında manipülasyon olabileceğini' bir raporla Başbakanlığa bildirdiklerini açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Çok önceden. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, teknolojiyi çok iyi kullanan CHP, manipülasyonlar yoluyla masum insanların da mahkum edilebileceğini saptadı ve sorumluluk gereği bunu Başbakanlığa bildirdi. Ama bizim raporu hiç dikkate almadılar. 2017'de geldiğimiz nokta, binlerce kişi boşu boşuna mahkum edildi ve hapse atıldı. Uyaran parti kim? CHP. Raporlayan parti kim? CHP. Başbakanlığa bildiren kim? CHP. Uyuyan kim? Başbakanlık. Masum insanları hapse atan kim? Mevcut hükümet ve yargı. Korkuya teslim olan yargı. Manipülasyon yapılabileceğini söyleyen hakimler sürüldü. Oysa biz, çok önceden bunu Başbakanlığa bildirdik."

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