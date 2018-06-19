Kılıçdaroğlu canlı yayında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bütün partilerin iştirakiyle, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin katılımıyla kısa, öz, güçler ayrılığı ilkesini sağlayan, demokrasiyi güçlendiren ve vesayeti asla kabul etmeyen bir sivil anayasa yapmamız lazım." dedi. Kılıçdaroğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. "Türkiye'de bir trol gerçeği var. Bizim yaptığımız programın Erbakan'ın kemiklerini sızlattığı yönünde Twitter'da yorumlar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, CHP ve Milli Selamet Partisinin önemli işlere imza attığını, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'in milli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu yorumlarla Millet İttifakı'nın karalanmak istendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın "Türkiye'de motor fabrikaları kuralım." dediğini ifade ederek, üretimden yana olanların, alın teri dökenlerin başlarının üstünde yerinin olduğunu vurguladı.

"İmam Hatipli bir kıza burs vermesinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, yetim bir kız çocuğuna burs verdiğini, "Kemal Amcan arkanda" dediğini, başarılı olmasından çok mutlu olacağını dile getirdi. "Yeni dönemde kamuda başörtüsü olacak mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, kadının kılık kıyafetiyle uğraşmanın doğru olmadığını, bu konudaki yasaklara karşı olduklarını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 30 yılını başörtü tartışmalarıyla geçirdiğini anlatarak, "Yazıktır, günahtır bu memlekete. Bizim de bu seçimde başörtülü adaylarımız var. Bu konu artık Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu. - "Filistin halkını sonuna kadar savunacağız" Dış politika ile ilgili bir soruya karşılık Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'ya barış getirmek için Ortadoğu barış ve iş birliği teşkilatını kuracaklarını, Filistin halkını sonuna kadar savunarak, haklarının teslim edilmesini sağlayacaklarını kaydetti. "Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduktan, Millet İttifakı da Meclis'te çoğunluk sağladıktan sonra ilk yapacağınız işler neler?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasına siyasi bir müdahalenin olmayacağını açıklayacaklarını söyledi.

Bir sivil anayasa yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bütün partilerin iştirakiyle, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin katılımıyla kısa, öz, güçler ayrılığı ilkesini sağlayan, demokrasiyi güçlendiren ve vesayeti asla kabul etmeyen bir sivil anayasa yapmamız lazım. Bu anayasayı yaptığımız zaman uzlaşma kültürü olacaktır toplumda, toplum birbirini daha iyi anlayacaktır, siyaset bir çıkar aracı olmaktan çıkıp topluma hizmet etme aracı haline gelecektir. Çünkü bu anayasa ile beraber bir siyasi ahlak kanunu çıkması lazım. İhale takip edenin, yolsuzluk yapanın parlamentoda işinin olmaması lazım. Kuralları koyarız, eminim Millet İttifakı'nı oluşturan bütün siyasal partiler bu çerçevede oturur, hep beraber anlaşırız." - "Bütün döküntüleri bize verdiler" "Millet İttifakı seçmene umut verebildi mi?" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, böyle bir umut verdiklerini, ittifakı oluşturan partilerin liderlerinin huzuru sağlamayı temel ilke olarak seslendirdiğini kaydetti.

İktidarın ekonomi konusunda ne yapacağını topluma söylemediğini savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her şeyi ithal ettiğini söyledi. Egemen bazı güçlerin Türkiye'nin tarımdan çekilmesini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "1950'lerden sonra aynı şeyi bize savunma sanayisinde yaptılar. Dediler ki 'Size ne uçak, denizaltı yapıyorsunuz? Hepsini bedava vereceğiz.' İkinci Dünya Harbi'nden kalan bütün döküntüleri bize bedava verdiler. Ne zaman uyandık? Kıbrıs Çıkarması'yla. Kıbrıs Çıkarması'yla uyandık, dediler ki 'Bizim uçakları, çıkarma gemilerimizi kullanamazsınız. Bunları biz, size verdik ama bizden izin alarak ancak kullanabilirsiniz.' O dönem bizim yardımımıza yetişen, Allah rahmet eylesin Kaddafi'ydi. Kaddafi açtı, uçak tekeri de verdi, uçak benzini de verdi, her türlü imkanı sağladı. Bu AK Parti'yi yönetenler Kaddafi'nin linç edilmesini alkışladılar. Bu ülkeye en zor zamanda hizmet eden, en zor zamanda destek veren bir devlet başkanı linç edildi ve bunlar gidip alkışladılar. Affedemiyorum ben bunu. Bu ülkede bir insanın vicdanı varsa, Kaddafi dolayısıyla bile bunlara bir tek oyun gitmesi bile benim ağrıma gidiyor."

- "Bir kişinin seçme ve seçilme hakkını kısıtlıyorsunuz" "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın hapiste olması bir demokrasi ayıbıdır. Demirtaş savcılığa başvurdu, iyi hal kağıdı aldı, üniversite diplomasını verdi ve Yüksek Seçim Kurulu da dedi ki 'Bu kişi cumhurbaşkanı olabilir.' Farz edelim ki Demirtaş 25'inde cumhurbaşkanı seçildi, hapisten çıkıp, gelip cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan tek kişi olacak. Dünyada böyle bir örneği yok." yanıtını verdi. "Demirtaş'ın, bir kişinin keyfi yüzünden tutuklu olduğunu" öne süren Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığı kaldırılan birçok kişinin hapiste olmadığını belirterek, Demirtaş'ın boşu boşuna hapiste yattığını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanunda değişiklik yapacağız, tutuklu olanlar da seçilemeyecek." dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunlar akıllarını herhalde peynir ekmekle mi yediler. Biliyorum ki seçme ve seçilme hakkı demokrasilerde bir insan için vazgeçilmez haktır. Siz, bir kişinin seçme ve seçilme hakkını kısıtlıyorsunuz. Mahkum olmadan, tutuklandı diye... O zaman Erdoğan, bütün rakiplerini tutuklatır, hiç kimse bir daha seçime de giremez." ifadelerini kullandı.