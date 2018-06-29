HABER

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 01:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili iddialara da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

CNN Türk'te canlı yayınına bağlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü kurultay iddiaları için, “Bunların hiçbirine itibar etmeyin” diyen CHP lideri, Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili iddialara da cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde Milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi özel çalışma yapmak gerekiyor” diye konuştu.


PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısıKılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron ModeliKanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' ibb adaylığı CHP Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence muhtar adayı olsun belki kazanır
ne belediye başkanlığı ya? chp tabanının belki de %90'ı ince'yi görmek istiyo genel başkanlıkta. halen belediye diyolar şaka gibi.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!

Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti

Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.