Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

CNN Türk'te canlı yayınına bağlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü kurultay iddiaları için, “Bunların hiçbirine itibar etmeyin” diyen CHP lideri, Muharrem İnce’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili iddialara da cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde Milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi özel çalışma yapmak gerekiyor” diye konuştu.



