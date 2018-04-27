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Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Boğazlıyan İlçe Başkanı'nı ziyaret etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'DE COŞKULU KARŞILAMA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden karayoluyla Kayseri'ye geçti.

Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Boğazlıyan İlçe Başkanı'nı ziyaret etti (2)

KAYSERİ'DE COŞKULU KARŞILAMA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden karayoluyla Kayseri'ye geçti. Kılıçdaroğlu, kent merkezine 10 kilometre kala zabıta noktasında partisinin yöneticileri ve üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılayanlar arasında, bir süre önce CHP'den Genel Merkez kararıyla İYİ Parti'ye geçen Çetin Arık ve İYİ Parti yöneticisi Mediha Köken de yer aldı. Kılıçdaroğlu karşılama noktasında aracından inerek partililerin ellerini sıktı. Partili bir genç kız Kılıçdaroğlu'na çiçek buketi verdi.
Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelen Talas ilçe teşkilatına ait minibüsünün hoparlöründen 'Hey Onbeşli' türküsü çalındı.
Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı'nın 2 bin 150 metresindeki Tekir Yaylası'ndan bulunan otelde istirahata çekildi.
Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı olarak il başkanları ile ayrı ayrı özel görüşmeler yapacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu, yarın da il başkanlarıyla toplantı yapacak.
VURDUK 90'DAN GOL OLDU
Öte yandan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen ve karşılamada yer alan milletvekili Çetin Arık, ''CHP varsa herkes için var. Biz bunu göstermiş olduk. Bizim buradaki amacımız demokrasidir. Birileri demokrasininin önünde engeldi. Biz Türkiye'de demokrasinin önündeki engeli kaldırdık. Mücadelemiz devam edecek. 24 Haziran'da biz kazanacağız. Korkarsan kaybedersin. Vurduk, gol oldu. Hem de 90'dan gol oldu. Şimdi bunun telaşını yaşıyorlar'' dedi.

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Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Boğazlıyan İlçe Başkanı'nı ziyaret etti (2)Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Boğazlıyan İlçe Başkanı'nı ziyaret etti (2)Kılıçdaroğlu, cezaevindeki Boğazlıyan İlçe Başkanı'nı ziyaret etti (2)

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