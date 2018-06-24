Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, demokrasinin gereğini yaptılar." dedi.

Kılıçdaroğlu, sandıkların açılmaya başlanmasının ardından seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, seslerinin geniş kitlelere ulaştırılmasında büyük fedakarlıklar gösteren basın mensuplarına teşekkür etti.

Türkiye'nin bugün seçime gittiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, demokrasinin gereğini yaptılar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, oy kullanmanın, seçme ve seçilme hakkını kullanmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

- "Sandıkları terk etmeyin"

Oy sayım işlemlerinin başladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma şunu açık ve net ifade ediyorum, demokrasiye inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz, seçim süresince oylar kullanılırken orada durdunuz, dolayısıyla ıslak imzalı tutanaklar tutuluncaya ve birer örneği sizler tarafından alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz. Sandık başında olan kamu görevlilerine de şunu söylemek isterim. Siz devlet memurusunuz, bir siyasal partinin memuru değilsiniz. Tabi olduğunuz yasanın adı Devlet Memurları Kanunu. Dolayısıyla devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, oy sayım işlemlerinin çok açık ve net, herkesin gözünün önünde yapılması gerektiğine işaret ederek, "Buna dikkat etmelerini isterim. Bu çerçevede şunu söyleyebilirim, bu süreci büyük bir sabırla, büyük bir itinayla sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak Türkiye'de, buna yürekten inanıyorum. Biz, yarın güzel bir Türkiye'ye umarım hep birlikte uyanmış olacağız." diye konuştu.

