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Kılıçdaroğlu, CHP Konya eski İl Başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Konya eski İl Başkanı Mehmet Ali Ünal (74), son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Konya eski İl Başkanı Mehmet Ali Ünal (74), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Konya eski İl Başkanı Mehmet Ali Ünal, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün hayatını kaybetti. Mehmet Ali Ünal için bugün Hacı Veyis Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Ünal'ın yakınları ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, Ünal'ın ailesine taziyede bulundu.

Mehmet Ali Ünal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya döndü.

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Kılıçdaroğlu, CHP Konya eski İl Başkanı Ünal'ın cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, CHP Konya eski İl Başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı
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