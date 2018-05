"HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bir daha söylüyorum; hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Niçin diyorum ki bir daha söylüyorum diye. Ben bunu söylediğimde kıyameti koparıyorlardı, 'vay sen bunu neden söylersin' diye. Ama geçen gün bir zat kalktı kendi manifestosunu açıkladı. Herkesin can ve mal güvenliği olacak diye. Ne demek bu? 16 yıldır geldiği noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Şimdi diyor ki; 'ben can ve mal güvenliğini geri getireceğim'" dedi.

"ÇOK AĞIR BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ekonomi... Başlı başına bir felaketin içindeyiz. Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafa, sanayiciye, çiftçiye, emekliye sorun tablo nedir diye.16 yılın sonunda devraldıkları mirası perişan ettiler. Faizden şikayet ediyorlar. Sanki bu memleketi şimdiye kadar Fransızlar yönetiyordu. Sen yönetiyordun. Açıklama yapıyor, 'Faiz her kötülüğün hem anası hem de babasıdır'. Günaydın, günaydın Recep Bey. Gözlerinden öpüyorum seni. Nihayet bunu anladın sen. Daha güzel bir şey söylüyor, 'bizim faizi aşağı çekmemiz lazım'. Bravo vallahi demek ki faizi aşağı çekmeyi öğrenmiş, faizi aşağı çekilecek" şeklinde konuştu.