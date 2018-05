Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "25 Haziran sabahı aydınlık ve güzel bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız. Bundan benim en ufak bir endişem yok" dedi. Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "CHP Yurtdışı Birlikleri 2018 Genel Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir yol ayrımındayız. Genel başkan olarak bana düşen görevleri olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bir siyasetçi olarak benim görevim ne kadar ağırsa ve ben bunun ne kadar bilincindeysem her bir vatandaşımın da sorumluluğu var. Kime karşı? Ülkesine, vatanına, bayrağına, çocuklarına karşı ve aydınlık Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi el birliğiyle sürdüreceğiz" dedi. "Sorumluluk var doğru, benim de var sizin de var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz sorumluluklarınızı nasıl yerine getireceksiniz? Kısaca bunun üzerinde durmak istiyorum. Toplumu aydınlatarak, kavga etmeden, bilginizi paylaşarak, insanları güzel bir Türkiye'yi nasıl inşa edebiliriz bu yönde aydınlatarak, kişisel bir hırs ve beklentimizin olmadığını bütün beklentimizin aydınlık bir Türkiye olması gerektiğini anlatarak. Eğer bunları yaparsak hiçbir sorunumuz yok. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hepimize düşen görev bu. Ve bu görevimizi yaptığımız zaman vatandaşlık görevimizi yapmışız diye rahat gidip evimizde oturacağız. Çünkü bu görevi hepimiz yaparsak 25 Haziran sabahı aydınlık ve güzel bir Türkiye'ye hep beraber uyanacağız. Bundan benim en ufak bir endişem yok. Nedeni de şu: düne kadar diyorlardı ki; 'biz oyun kurucuyuz, biz her türlü politikayı belirliyoruz'. Şimdi ürettikleri politikanın altında kaldılar. Aslında süreci yöneten, sağlıklı yöneten, demokrasiye doğru yöneten biziz ve öyle olacağız" ifadelerini kullandı.

"O KALENİN ADI CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yıkamadıkları bir kale vardır. O kalenin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün güçleriyle üzerimize geliyorlar. Düne kadar 'vesayet, vesayet, vesayet' diyorlardı, 'demokrasinin üzerinde vesayet' diyorlardı. Şimdi demokrasiye tahammül edemiyorlar. Hiçbir vatandaşım unutmasın. 20 Temmuz darbesinden sonra Türkiye farklı bir sürecin içine evirilmiştir. Türkiye ağır sorunlarla karşı karşıyadır. 5 temel sorunumuz var. Bunlardan birisi demokrasi. Güçler ayrılığı yoktur Türkiye'de. Bütün yetkiler bir kişiye bağlanmıştır. Yargı bağımsız karar verememektedir. Gözünü saraya dikiyor 'acaba nasıl karar vereyim. Sarayın hoşuna gider mi gitmez mi?' 1940'ın Almanya'sında Goebbels'in söylediği gibi 'Hitler nasıl karar verecekse hakim de ona uygun karar verecektir'. Geldiğimiz süreç, yaşadığımız tablo budur. Suçsuz insanların hapislere atıldığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Bir daha söylüyorum; hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Niçin diyorum ki bir daha söylüyorum diye. Ben bunu söylediğimde kıyameti koparıyorlardı, 'vay sen bunu neden söylersin' diye. Ama geçen gün bir zat kalktı kendi manifestosunu açıkladı. Herkesin can ve mal güvenliği olacak diye. Ne demek bu? 16 yıldır geldiği noktada hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Şimdi diyor ki; 'ben can ve mal güvenliğini geri getireceğim'" dedi.