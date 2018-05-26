Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı

Özkan ARSLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi seçim bildirgesini açıkladı.

CHP'nin, 600 milletvekili adayının tanıtımı ‘Millet için geliyoruz’ sloganıyla, Marriott Otel’de yapıldı. Toplantıda CHP'nin seçim bildirgesi de açıklandı. Salona CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, birlikte girdi. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkmadan önce başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere CHP'nin eski genel başkanlarını tek tek andı. Eski başkanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Kılıçdaroğlu, Ali Kocatepe'nin 'Hey gidi dünya hey' adlı şarkısından uyarlanan seçim şarkısı eşliğinde kürsüye çıktı.

‘24 KASIM SEÇİMLERİ TARİHİ SEÇİM’

Konuşmasında 24 Haziran'daki seçimlerin tarihi bir seçim olduğumu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün yaptığımız toplantı da tarihi bir toplantı. CHP'liler bugüne kadar adaleti savunmuştur. Kavgayı değil, barışı savunmuşlardır. CHP, büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin partisidir. CHP, ülkenin çıkarlarını sonuna kadar savunanların partisidir. Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor. O yüzden bu seçimler ve bu toplantı tarihi bir toplantıdır" dedi.

‘BU DÜZENDEN MEMNUN OLAN RANTİYE SINIFIDIR’

Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu ve bu sorunları çözeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en sorunlu alanlarından biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Türkiye'yi dünyada nasıl lider yapacağız? Eriyen TL ile mi? Yoksa güçlü bir TL ile mi yapacağız? Çiftçi, emekli, işçi hayatından memnun değil. Fabrikalar yapan değil, hapishaneler yapan bir hükümet ile karşı karşıyayız. 81 milyona sesleniyorum, bu düzenden memnun olan bir sınıf var. Onun adı rantiye sınıfı. Kendisini yakan, intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor" diye konuştu.

‘BİZİM BİLDİRGEMİZ İNSANA VE ÜRETİME DÖNÜK’

Konuşmasında Ak Parti'nin seçim bildirgesine de değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomide ihtiyacı olan değişim ve dönüşümü 16 yıldır Türkiye'yi yönetenlerin gerçekleştiremeyeceğini söyleyerek, "Onların seçim bildirgesi ranta dönük. Bizim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Ranta dönük bir bildirge değil, insana yönelik bir bildirgeyle yola çıktık. Değişimi nasıl yapacağız? Hangi devlete bakarsanız bakın, büyük değişim ve dönüşümler planlama ile olmuştur. Eğer bir ülke önümüzdeki yüz yılı planlamışsa, o ülke dünyada söz sahibi olur. İşin anahtarı geleceği planlamaktadır. 16 yıldır ülkeyi yönetenler Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Biz Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İnsani Geliştirme Stratejileri ve Bilgi Kurumu'nu kuracağız" ifadelerini kullandı.

‘BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu, bilgi kurumunun başında Türkiye'nin en saygın bilim adamlarının olacağını da belirterek, "Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Yaşadığımız en büyük ayıplardan birisi de budur. Bir de Cumhuriyetin ilk yıllarına bakın. Batı'nın bilim insanları Türkiye'ye geliyordu. Şimdi bizim parlak beyinlerimiz Batı'ya gidiyor. Beyin göçünü tersine çevireceğiz" dedi.

‘KOBİ'LERE 1 YIL 0 FAİZLİ KREDİ’

Dünyada hiçbir liderin 'yol, köprü yapıyoruz' diye övünmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız Türkiye'yi bölgesinde 21'inci yüzyılın lideri yapmaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı dönüşüm, bizim de hızlı adım atmamıza neden oluyor. Dijital dönüşüme ayak uydurulması gerekiyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. KOBİ'lere biz ne yapacağız? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu, CHP'nin parlamentoda çoğunluğu olduğu Türkiye'de, KOBİ'lere vergi ve sigorta borcun yoksa 1 yıl süreyle 0 faizli kredi vereceğiz. Vergi ve prim borcu zamanında ödenince, devlet daha az borçlanacak. Türkiye, dünyanın en büyük faizini ödemeyecek. Piyasalara istikrar gelecek. Herkes neyin ne yaptığını bilecek. KOBİ de kendisine yol çizecek. Kayıt dışı büyük ölçüde sonlandırılacak. Katma değeri fazla olan şirketlere de yine 0 faizli kredi imkanı sağlayacağız. Bunun sonucu da ihracatımız, geleneksel ürünlerin dışına çıkacak ve çok daha fazla döviz getirisi olan Türkiye'yle karşı karşıya olacağız. Türkiye en geç 5 yılda orta gelir tuzağını aşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak."

‘KARADENİZ'DE FINDIK BORSASI KURACAĞIZ’

Fiskobirlik başta olmak üzere bazı kurumları tekrar ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındıkta dünya lideriyiz. Ama fiyatını biz belirlemiyoruz. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız. Fiyatını Türkiye belirleyecek. Sayın İnce söyledi; 'mazotu çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz 3 liradan vereceğiz' diye. İtiraz ettiler. Sayın İnce bindi traktöre, litresi 5 lira 72 kuruşa mazot aldı. Tarım Bakanı'nın Türkiye'den haberi yok. Tarım teknoloji liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız. Çiftçi bir yıl önceden ne üreteceğini bilecek ve kar edecek. Tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız. Şeker fabrikalarını geri alacağız. Onlar bu milletindir, birilerini değil. Esnaf Bakanlığı kurup bütün sorunlarını çözeceğiz. Çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz."

Kılıçdaroğlu, gerçekleştirecekleri iki dev projeyle de Anadolu'yu şaha kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

‘ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL OLACAK’

Konuşmasında, "Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek" diyen Kılıçdaroğlu vaatlerini şöyle sıraladı:

"Dış politikadaki barışçıl politika bize itibar kazandıracak. Biz Ortadoğu'nun en çok yatırım yapan ülkesi olacağız. AB karşısında devasa, bölgesinde lider bir ülke olacak Türkiye. Türkiye bölgesinin, bilim ve teknoloji merkezi olacak. Asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak, vergi alınmayacak. En düşük emekli aylığı bin 500 TL olacak. Rakam çok mütevazi oldu biliyorum. Birer maaş ikramiye vaadimiz devam ediyor. 4 milyon 210 bin kişiye istihdam yaratacağız. Millet için geliyoruz, rantiye için değil. Bir yılda 180 bin öğretmen atayacağız. Öğretmenler kadrolu olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ayrıca birer maaş ikramiye vereceğiz. Rantiyeye değil, öğretmene vereceğim. Rantiyeye değil, üretene vereceğim. Ve bir darbe kurulu olan YÖK'ü kaldıracağız."

‘MAVİ MARMARA ANLAŞMASINI İPTAL EDECEĞİZ’

Türkiye'nin dış politikada çok başarısız bir konumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dış politikada büyük başarısızlık yaşıyoruz. Bunu aşacağız. Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelteceğiz. Fasıl açacaklar mı diye beklemeyeceğiz. Tam demokrasi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Filistinlilere vizeyi kaldıracağız. Filistinliler de İsrailliler gibi vizesiz gelebilecekler. Mavi Marmara anlaşmasını iptal edeceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye olacak" dedi.

‘AVUKAT İLE SAVCI AYNI DÜZEYDE OLACAK’

Temel sorunlardan birinin de demokrasi sorunu olduğunu belirten ve OHAL'i kaldıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türk hukuk sistemini darbe kalıntılarından kurtaracağız. Yargı bağımsız olacak. Hakim ve Savcılar kurulları ayrı ayrı olacak. Avukat hangi düzeyde ise, savcı da öyle olacak. Cumhurbaşkanı dahil, bakanların hepsi denetlenebilecek. Herkesin can ve mal güvenliği olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu medyanın da özgür olacağını belirterek, medya çalışanlarının tamamının zorunlu olarak sendikalı yapılacağını dile getirdi.

‘NEVRUZ BAYRAMI'NI RESMİ TATİL İLAN EDECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu, toplumsal barış alanında atacakları adımlardan bazılarını ise şöyle sıraladı:

"Kürt sorununu, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, partizan çıkarlara kurban etmeksizin, samimi ve şeffaf bir biçimde, toplumsal uzlaşıyla çözeceğiz. Yer ve yörelerin özgün isimlerini iade edeceğiz. Geçmişte yaşanan ve kamu vicdanında ağır yaralar açan hak ihlallerinin ve toplumsal travmaların tüm boyutlarıyla açığa çıkması için Meclis Araştırma Komisyonu kuracağız. Mağduriyetlerin giderilmesini ve zararların tazmin edilmesini sağlayacağız. 21 Mart Nevruz Bayramı'nı, Kardeşlik ve Barış Günü olarak resmi tatil ilan edeceğiz.”

‘3 YENİ BAKANLIK KURULACAK’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gaziler, gençler, kadınlar ve birçok alanda bildirgede yer alan konulara da yer verdi. Kılıçdaroğlu vaatlerini kısaca şöyle tamamladı:

"Emeklilere de sendika kurma hakkı vereceğiz. Şehit ve gaziler arasında ayrım yapıldı. Bu ayrımı kaldıracağız. Gazi malul sayılıyor, böyle bir şey olur mu? 15 Temmuz gazisi ayrı, diğer gaziler ayrı. Bu ayrımı kaldıracağız. Muhtarlıklar kurumsallaştırılacak. Muhtarın yeri olacak, bütçesi olacak, elemanı olacak. Sosyal yardımlar, muhtarlar eli aracılığı ile dağıtılacak. Kadın erkek eşitliğini sağlamak için, Kadın Bakanlığı kuracağız. Esnaf ve sanatkarların sorunlarının siyasette geniş yer bulması için Esnaf Bakanlığı kuracağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın politikalarını destekleyecek İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız. CHP'nin olduğu bir yerde gençler özgür olacak, gençler düşüncesinden ötürü tutuklanmayacak. Din ve vicdan özgürlüğü olacak. Toplumsal uzlaşma ile yeni bir anayasa yapacağız. Kapsam dışı bırakılan 500 bin taşeron işçiyi ilk 6 ayda kadroya alacağız. Her mahalleye yeterli sayıda ücretsiz kreş açacağız. Atama bekleyen 180 bin öğretmeni bir yıl içerisinde kadroların atayacağız. 50 bin engelli yurttaşa 5 yıl içinde istihdam sağlayacağız. En düşük emekli maaşı bin 500 TL olacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu projeler uygulandığında beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğini belirterek sözlerini noktaladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmanın ardından milletvekili adayları tanıtıldı, fotoğraf çektirildi.